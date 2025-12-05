Begin typing your search above and press return to search.
    വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം: ഒ​മാ​ൻ ഏ​ഷ്യ​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്

    വാ​യു​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​മാ​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വാ​യു​വി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ഷ്യ​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​െ​ത​ത്തി ഒ​മാ​ൻ. നം​ബി​യോ വേ​ൾ​ഡ് എ​യ​ർ ക്വാ​ളി​റ്റി സൂ​ചി​ക​യി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​ട്ടം. സിം​ഗ​പ്പൂ​രാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്ത​നേ​റ്റി​ലെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ ഫ​ലം കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ന​വീ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, ക്ര​മ​ബ​ദ്ധ​മാ​യ വ്യ​വ​സാ​യി​ക രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വാ​യു​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​മാ​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം, 2025ലെ ​വാ​യു ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര ചി​ത്രം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ്. വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യാ​വ​സാ​യി​ക​വ​ത്ക​ര​ണം, ന​ഗ​ര തി​ര​ക്ക്, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മൂ​ലം ചി​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും ഉ​യ​ർ​ന്ന തോ​തി​ലു​ള്ള ക​ണി​ക​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടു​ന്നു. തെ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​യും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വാ​യു​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ സാ​ന്ദ്ര​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ണ്. വാ​ഹ​ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ, ഒ​മാ​ൻ, ജ​പ്പാ​ൻ പോ​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ൽ​നോ​ട്ടം, തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം, വാ​യു പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും ശു​ദ്ധ​മാ​യ വാ​യു​വു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി.

    2025 ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ലെ നം​ബി​യോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഏ​ഷ്യ-​മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഒ​ന്നാ​തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ 215.1 സ്കോ​റു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 189.4 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്. യു.​എ.​ഇ​ക്ക് 174.2 പോ​യ​ന്റും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് 173.7 പോ​യ​ന്റു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത തോ​തി​നെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഗോ​ള ഡാ​റ്റാ​ബേ​സാ​ണ് നം​ബി​യോ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ്.

    സു​ര​ക്ഷ, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം, വ​രു​മാ​ന​വും ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വും ത​മ്മി​ലെ അ​നു​പാ​തം, ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം, പ​രി​സ്ഥി​തി-​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ നി​ല​വാ​രം, ഗ​താ​ഗ​ത നി​ല​വാ​രം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി, മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​തോ​ത് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

