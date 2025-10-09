Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:37 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:37 PM IST

    കേ​ര​ള സെ​ക്ട​റി​ൽ വെ​ട്ടി​ച്ചുരു​ക്ക​ലും സ​മ​യ​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26മു​ത​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ​മ​യക്ര​മം ന​ട​പ്പി​ൽവ​രി​ക
    കേ​ര​ള സെ​ക്ട​റി​ൽ വെ​ട്ടി​ച്ചുരു​ക്ക​ലും സ​മ​യ​മാ​റ്റ​വു​മാ​യി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ചു​രു​ക്കി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​​ലെ മ​സ്ക​ത്ത്-​​​കേ​ര​ള സെ​ക്ട​റി​ൽ സ​മ​യ മാ​റ്റ​വു​മാ​യി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26മു​ത​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ​മ​യ ക്ര​മം ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രി​ക. ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ, ബു​ധ​ൻ, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടിന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം അ​വി​ടെ പു​ല​ർ​​ച്ച 1.10നാ​ണ് എ​ത്തി​ചേ​രു​ക. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്നും വൈ​കീട്ട് അ​ഞ്ചിന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം രാ​ത്രി 7.10നും ​ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യും. നേ​ര​ത്തെ ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും സ​ർ​വി​സ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ല് ആ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്ക​ൽ ഉ​ത്ത​ര മ​ല​ബാ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് ഏ​റെ ബാ​ധി​ക്കു​ക. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്ക​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് റൂ​ട്ടി​ലാ​ണ്.

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ ഒ​ന്നി​ട​വി​ട്ടാ​ണ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ സ​ർ​വി​സ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ സ​മ​യം ക്ര​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.05ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ​​​​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 6.05നും ​എ​ത്തി​ച്ചേ​രും. ​നേ​ര​ത്തെ ഇ​ത് പു​ല​ർ​ച്ച 2.50ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് രാ​വി​ലെ 7.55ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​മ​യം. പു​ല​ർ​ച്ച 1.05ന് ​മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​നം രാ​വി​ലെ 6.10 ഓ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ എ​ത്തു​ക. തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ, വ്യാ​ഴം, ശ​നി എ​ന്നീ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​​ത്തേ​ക്ക് രാ​ത്രി 9.40ന് ​പു​റ​പ്പെ​ട്ട് അ​വി​​ടെ 3.15നും ​എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ സ​മ​യം. എ​ന്നാ​ൽ, ചൊ​വ്വ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ കാ​ണു​ന്നി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും കേ​ര​ള സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച ന​ട​പ​ടി പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​രു​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചേ​മ്പ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.​ഇ​തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല ഷെ​ഡ്യൂ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും പ​ല​തും തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു വ​രു​മെ​ന്നും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ് പ്ര​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsflightsAir IndiarescheduleKerala sector
