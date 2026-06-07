‘എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സലാല സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കണം’; കെ.എം.സി.സി.സലാല

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 7 Jun 2026 9:36 AM IST
Updated Ondate_range 7 Jun 2026 9:36 AM IST
‘എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സലാല സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കണം’; കെ.എം.സി.സി.സലാലtext_fields
bookmark_border
News Summary - ‘Air India Express Salalah services should be resumed’; KMCC Salalah
സലാല: സലാലയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ അടിയന്തിരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എം.സി.സി.സലാല മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ക്ക് നിവേദനം നൽകി. പ്രസിഡൻറ് വി.പി.അബ്ദുസലാം ഹാജി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയാണ് നിവേദനം കൈമാറിയത്. എക്സ്പ്രസ് അധികൃതരുമായി ഉടനെ ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു.എക്സ്പ്രസ് സർവിസ് വിഷയത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ പൊതുവേദിയായ ലീഡേഴ്സ് ഫോറവും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വരികയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story