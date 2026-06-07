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    Oman
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 9:36 AM IST

    ‘എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സലാല സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കണം’; കെ.എം.സി.സി.സലാല

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    മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി കെ.എം.സി.സി സലാല
    ‘എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സലാല സർവിസുകൾ പുനരാരംഭിക്കണം’; കെ.എം.സി.സി.സലാല
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    കെ.എം.സി.സി.സലാല പ്രസിഡൻറ് വി.പി.അബ്ദുസലാം ഹാജി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് നിവേദനം കൈമാറിയപ്പോൾ

    സലാല: സലാലയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ അടിയന്തിരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എം.സി.സി.സലാല മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് ക്ക് നിവേദനം നൽകി. പ്രസിഡൻറ് വി.പി.അബ്ദുസലാം ഹാജി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയാണ് നിവേദനം കൈമാറിയത്. എക്സ്പ്രസ് അധികൃതരുമായി ഉടനെ ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു.എക്സ്പ്രസ് സർവിസ് വിഷയത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ പൊതുവേദിയായ ലീഡേഴ്സ് ഫോറവും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വരികയാണ്.

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    TAGS:kmccservicesalalahair India Express
    News Summary - ‘Air India Express Salalah services should be resumed’; KMCC Salalah
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