Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:24 PM IST

    എ.​ഐ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്നു; വേ​ണം ജാ​ഗ്ര​ത

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലൂ​ടെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ​ല്‍ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ്‌​സ് (എ.​ഐ) മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ജ ഡീ​ലീ​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് ബ​ങ്കി​ങ് വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും വീ​ണു​പോ​കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ടെ​ന്ന് റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ ഓ​ഫ് എ​ന്‍ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ല്‍ സെ​ര്‍ച്ചി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മേ​ജ​ര്‍ ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ റ​വാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ങ്ങ​ലും വി​ല്‍പ​ന​യും സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ലൈ​സ​ന്‍സി​ല്ലാ​ത്ത വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ള്‍ വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ പ​ല​തും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​മാ​ന്‍ ടി.​വി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക്കൊ​പ്പം പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സു​ക​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സീ​നി​യ​ര്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ബി​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ മ​സ്രൂ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. 2022ല്‍ 2378 ​കേ​സു​ക​ളും 2023 ല്‍ 3163 ​കേ​സു​ക​ളും 2024ല്‍ 5311 ​കേ​സു​ക​ളും ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ആ​കെ 10,852 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു റേ​ഡി​യോ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യാ​ജ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളും ചാ​രി​റ്റ​ബി​ള്‍ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യി വേ​ഷ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. ചി​ല അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കോ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്കോ വേ​ണ്ടി സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, ഈ ​ഫ​ണ്ടു​ക​ള്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​ക​രം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    അ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് റി​യാ​ലു​ക​ള്‍ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ​ണ്ടു​ക​ള്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്നെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ അം​ഗീ​കൃ​ത ചാ​രി​റ്റ​ബി​ള്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ഴി മാ​ത്രം സം​ഭാ​വ​ന ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​സ്രൂ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക് ഫാ​മു​ക​ളും അ​പ്പാ​ര്‍ട്ടു​മെ​ന്റു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള റി​യ​ല്‍ എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ് പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ര്‍ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്ത​രം ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് അ​വ​യു​ടെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ല്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ഗ​ണ്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്നും മേ​ജ​ര്‍ ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ റ​വാ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

