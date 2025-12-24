Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 12:28 PM IST

    കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ

    അ​ഹ​മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് നേ​താ​വും മു​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ അ​ഹ​മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ സ​ദ​സും മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും, സീ​ബ് ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    സീ​ബ് മെ​സ്സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ശ്റ​ഫ് നാ​ദാ​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മൊ​യ്തു സി.​കെ നി​ട്ടൂ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പി.​എ.​വി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, എ.​കെ.​കെ ത​ങ്ങ​ൾ, ടി.​പി മ​ജീ​ദ്, റം​ഷാ​ദ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​ല്ല ച​ന്ദി​ക ,അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി, സ​ക​രി​യ പി.​വി , മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി കാ​സ​ർ​കോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എം ​ടി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ, ഫി​ർ​ദൗ​സ് നി​ടും​തോ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ ന​രി​ക്കാ​ട്ടേ​രി, ഹ​മീ​ദ് തി​രൂ​ർ, ഉ​മ്മ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ, ഹാ​ശി​ർ പാ​നൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ല്ല വ​യ​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​രൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ahmed Sahib Memorial in East
    Similar News
    Next Story
    X