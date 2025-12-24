കിഴക്കയിൽ അഹ്മദ് സാഹിബ് അനുസ്മരണംtext_fields
മസ്കത്ത്: അന്തരിച്ച മുസ് ലിം ലീഗ് നേതാവും മുൻ മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന കിഴക്കയിൽ അഹമദ് സാഹിബ് അനുസ്മരണവും പ്രാർഥനാ സദസും മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും, സീബ് ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി.
സീബ് മെസ്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അശ്റഫ് നാദാപുരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ വയനാട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മൊയ്തു സി.കെ നിട്ടൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
പി.എ.വി അബൂബക്കർ, എ.കെ.കെ തങ്ങൾ, ടി.പി മജീദ്, റംഷാദ് താമരശ്ശേരി, അബ്ദുല്ല ചന്ദിക ,അബൂബക്കർ ഹാജി, സകരിയ പി.വി , മുഹമ്മദലി കാസർകോഡ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എം ടി അബൂബക്കർ, ഷാജഹാൻ മേപ്പയ്യൂർ, ഫിർദൗസ് നിടുംതോൽ, ഫൈസൽ നരിക്കാട്ടേരി, ഹമീദ് തിരൂർ, ഉമ്മർ തളിപ്പറമ്പ, ഹാശിർ പാനൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. അബ്ദുല്ല വയനാട് സ്വാഗതവും ഇബ്രാഹിം തിരൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
