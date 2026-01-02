Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:09 PM IST

    കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം

    text_fields
    bookmark_border
    കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം
    cancel
    camera_alt

    റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌

    അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്‌: മ​സ്ക​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സ്ഥാ​പ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യ കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ പാ​റ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യം​ഗം പി.​എ.​വി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ടി.​കെ. ഷ​മീ​ർ, മു​ജീ​ബ് ക​ട​ലു​ണ്ടി , മൊ​യ്‌​തു , അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കി​ണ​വ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഊ​ഫ് മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ലൈ​മാ​ൻ കു​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Ahmed condolence meeting in the East
    Similar News
    Next Story
    X