കിഴക്കയിൽ അഹമ്മദ് അനുശോചനയോഗംtext_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സിയുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സ്ഥാപകനേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനുമായ കിഴക്കയിൽ അഹമ്മദിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ റൂവി കെ.എം.സി.സി അനുശോചന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ പാറയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വേൾഡ് കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സമിതിയംഗം പി.എ.വി. അബൂബക്കർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
റൂവി കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ശ്രീകണ്ഠപുരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.ടി.കെ. ഷമീർ, മുജീബ് കടലുണ്ടി , മൊയ്തു , അഷ്റഫ് കിണവക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. റഊഫ് മുറിച്ചാണ്ടി സ്വാഗതവും സുലൈമാൻ കുട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
