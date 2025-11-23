Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 3:16 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 3:16 PM IST

    ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ സീ​ബ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ സീ​ബ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സീ​ബ് ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ സീ​ബ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​പ്പ​ന അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ

    സീ​ബ്: സീ​ബ് ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ സീ​ബ് സീ​സ​ൺ- 2’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ന്നു. സീ​ബി​ലെ സൂ​റ​ൽ ഹ​ദീ​ദ് ട​ർ​ഫി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് കി​ക്കോ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ഉ​സ്മാ​ൻ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, സീ​ബ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​ല്ല വ​യ​നാ​ട്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം തി​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സീ​ബ് കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ഗ്രീ​ൻ സ്റ്റാ​ർ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​െ​പ്പ​ടു​ത്തി ഗ്രീ​ൻ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് ഫ്ലോ​റ ഫാ​മി​ൽ ന​ട​ന്നു. ​നാ​ട​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള, ​ക​ള​റി​ങ്, മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ, ക​ള​ർ സോ​ർ​ട്, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, ഒ​പ്പ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സീ​ബ് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല വ​യ​നാ​ട്, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, ഖാ​ലി​ദ് കു​ന്നു​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ​കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് പു​തു​താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ഉ​സ്മാ​ൻ പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ നാ​ദാ​പു​രം എ​ന്നി​വ​രെ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വ​നി​താ വി​ങ്ങി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി.

    X