    Oman
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:56 PM IST

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ക​രാ​റാ​യി

    ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി
    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ട്രാ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ക​രാ​റാ​യി
    ലി​വ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ഞ്ചി​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫോ​ച്ച​ർ സി​റ്റീ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ‘ത​ദും’ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, കൃ​ഷി, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​കു​പ്പു​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സൗ​ദ് ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹ​ബ്സി​യും ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ബാ​ദി​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത സു​സ്ഥി​ര​മാ​ക്കു​ക​യും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​മു​ദ്ര​അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും.

    ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​മാ​ർ​ഗ​വും ഗ​താ​ഗ​ത​രീ​തി​ക​ളും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ശ്ര​മം കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും വി​ഭ​വ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​നാ​യു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് യ​ഥാ​സ​മ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ട​ൽ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ക, തി​ര​ച്ചി​ൽ-​ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ക, ഏ​ത് സം​ഭ​വം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ലും ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ലേ​ക്ക് ത​ത്സ​മ​യ ഡാ​റ്റ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ലും ഇ​തി​ന് പ​ങ്കു​ണ്ട്. ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളും സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    40 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ലോ​റ​വാ​ൻ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണി​ത്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് 70 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ എ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ലെ ഡാ​റ്റാ കൈ​മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ബ​ന്ധ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ബോ​ട്ടി​ന്റെ സ്ഥാ​നം, വേ​ഗ​ത, ദി​ശ, നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും വി​വ​രം ല​ഭ്യ​മാ​വും.

    ഇ​തു​വ​ഴി വ​ഞ്ചി​യു​ടെ ച​ല​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ചി​ത്രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ല​ർ​ട്ട് അ​യ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ ബ​ട്ട​ൺ യാ​ത്രാ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. യാ​ത്രാ​മാ​ർ​ഗം കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ബോ​ട്ട് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും കു​റ​യു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​വു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രേ​ഖ​യും സം​വി​ധാ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    മ​ത്സ്യ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ത​ട​യാ​നും ദേ​ശീ​യ ക​ട​ൽ​സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​ദ്ധ​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്.

    സ​മു​ദ്ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സൗ​ദ് ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഹ​ബ്സി അ​റി​യി​ച്ചു.

