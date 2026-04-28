ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം; ദുകത്തിൽ രണ്ട് ഏജന്റുമാർ അറസ്റ്റിൽ

Posted Ondate_range 28 April 2026 4:26 PM IST
Updated Ondate_range 28 April 2026 4:26 PM IST
ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമം; ദുകത്തിൽ രണ്ട് ഏജന്റുമാർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
News Summary - African Infiltration Attempt: Two agents held in Duqm
മസ്കത്ത്: ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളായ 23 പേരെ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒമാനിലേക്ക് കടത്താൻ സഹായിച്ച രണ്ടു പേരെ അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ ദുകം വിലായത്തിൽ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ആർ.ഒ.പിയുടെ പരിശോധന വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികളെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച 23 ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളെയും ആർ.ഒ.പി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പ്രതികൾക്കെതിരെയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർക്കെതിരെയും നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
