    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 2:09 PM IST

    സ​ലാ​ല ക​ള​റാ​ക്കാ​ൻ ഭാ​വ​ന​യെ​ത്തു​ന്നു

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ​ന​ടി ഭാ​വ​ന പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    സ​ലാ​ല ക​ള​റാ​ക്കാ​ൻ ഭാ​വ​ന​യെ​ത്തു​ന്നു
    ഭാ​വ​ന

    സ​ലാ​ല: ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ൽ ആ​രാ​കും ആ ​പ്രി​യ താ​ര​മെ​ന്ന സ​സ്​​പെ​ൻ​സി​ന് വി​രാ​മം. ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ന​ടി ഭാ​വ​ന​യെ​ത്തും. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ന്നി​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന ന​ടി ഭാ​വ​ന ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​േ​ല​റെ​യാ​യി അ​ഭി​ന​യ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, ക​ന്ന​ഡ, തെ​ലു​ങ്ക് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി 60ലേ​റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ലെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി ആ​രാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​ൻ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഗ​സ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ൽ​സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ വൈ​കാ​തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഭാ​വ​ന​യെ കൂ​ടാ​തെ, വ​ൻ താ​ര​നി​ര​യാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ​നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഷോ ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്ത് എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ നാ​ൽ​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യാ​ണ് ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ പ​ക​രം​വെ​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ് ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ വേ​ദി ന​യി​ക്കും.

    കു​ടും​ബ​സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​കാം​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഉ​ദ്വേ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും മു​ൾ​മു​ന​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റും ഹി​പ്നോ​ട്ടി​സ്റ്റു​മാ​യ ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന്റെ ഗം​ഭീ​ര സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​യും ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വും. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ പ്രി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളും പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രും മി​മി​ക്രി താ​ര​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​തോ​​ടെ സ​ലാ​ല​യി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ രാ​വ് തീ​ർ​ക്കും. നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി, അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ​ൻ, ജാ​സിം ജ​മാ​ൽ, റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര തീ​ർ​ക്കാ​നെ​ത്തും.

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ച് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ൽ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ധാ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡ് ഷോ​യും ന​ട​ക്കും. ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് ക​മ്പ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

    ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​​ന്റെ പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ‘പാ​ടൂ... നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ’ എ​ന്ന ടാ​ഗി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ മ​ത്സ​രം. പാ​ട്ടു​പാ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​നും കൂ​ടാ​തെ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള വേ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ​രം നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​വും ല​ഭി​ക്കും.

    എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട നാ​ലു​വ​രി പാ​ടി, പേ​രും വ​യ​സ്സും സ്ഥ​ല​വും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും സ​ഹി​തം വി​ഡി​യോ അ​യ​ച്ചാ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​യ​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ​യി​ൽ ക​രോ​ക്കെ​യോ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സം​ഗീ​ത​മോ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ല. ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം വെ​റും വോ​ക്ക​ൽ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. വി​ഡി​യോ ഒ​രു മി​നി​റ്റി​ൽ ക​വി​യ​രു​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പാ​ന​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന 30 പേ​ർ ഇ​രു കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു മെ​ല​ഡി ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ല്ല​വി​യും അ​നു​പ​ല്ല​വി​യു​മാ​ണ് പാ​ടി അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ലാ​യി അ​ഞ്ചു​പേ​ർ വീ​തം മ​ൽ​സ​രി​ക്കും. 17 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രെ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 17ന്​ ​മു​ക​ളി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക. 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് വ​യ​സ്സ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജ​നു​വ​രി പ​ത്തി​ന​കം എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ അ​യ​ക്ക​ണം. ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ വി​ഡി​യോ റെ​ക്കോ​സ​ഡ് ചെ​യ്ത് പേ​രും വ​യ​സ്സും സ്ഥ​ല​വും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും സ​ഹി​തം +968 7741 7579 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വാ​ട്സ്ആ​പ് ചെ​യ്യു​ക.

    ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കാം ...സീ​റ്റു​റ​പ്പി​ക്കാം

    സ​ലാ​ല: ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വി​ൽ അ​ണി​ചേ​രാ​ൻ നേ​ര​ത്തേ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത് സീ​റ്റു​റ​പ്പി​ക്കാം. ടി​ക്ക​റ്റ്‌ റി​ലീ​സി​ങ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്‌​ച ന​ട​ക്കും. ഡ​യ​മ​ണ്ട് സീ​റ്റി​ന് 10 റി​യാ​ൽ, പ്ലാ​റ്റി​നം സീ​റ്റി​ന് അ​ഞ്ചു റി​യാ​ൽ, ഗോ​ൾ​ഡ് സീ​റ്റി​ന് മൂ​ന്നു റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ്‌ നി​ര​ക്ക്‌. നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അഞ്ചാമത് ഒ​രെ​ണ്ണം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും എ​ടു​ക്കാം. നേ​രി​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ 95629600 (ന​വാ​സ്), 99490108 (അ​ൽ ഫ​വാ​സ് ട്രാ​വ​ൽ​സ്), 92742931 (ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ൾ), 98671150 (സി​റാ​ജ് റാ​മി​സ് സ​നാ​യ), 96029947 (സ​ദ അ​ൽ മ​ഹ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് കാ​ർ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് ഷോ​പ്പ്) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ: https://events.mefriend.com/hk6

