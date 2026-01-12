Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    12 Jan 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 12:30 PM IST

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും- ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ്

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വ് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രും- ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ്
    ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക മി​ക​വ് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​ര;​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മു​ൻ നി​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ന്റ​പ്ര​ണ​ർ​ഷി​പ്പ് ഡെ​വ​ല​പ​മെ​ന്റ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ (ഇ.​ഡി​ഐ.​ഐ), ഐ.​ഐ.​ടി- ഡ​ൽ​ഹി, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ ദി ​എം​പ​വ​ർ​മെ​ന്റ് ​ഓ​ഫ് പേ​ഴ്സ​ൺ​സ് വി​ത്ത് ഡി​സ​ബി​ലി​റ്റീ​സ് (എ​ൻ.​ഐ.​ഇ.​പി.​ഐ.​ഡി) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​മേ​ന്മ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 106 പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള 5760 പേ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​ക്ഷ​ര​ത, എ.​ഐ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും പ​ഠ​ന​ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി.

    എ​ല്ലാ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പാ​തി​യി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് കൃ​ത്യ​മാ​യ സി​ല​ബ​സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തോ​​ടൊ​പ്പം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും എ.​ഐ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ബോ​ർ​ഡ് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ലാ​സ് റൂം, ​ലാ​ബ്, ​ലൈ​ബ്ര​റി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ഠ​ന​സൗ​ക​ര്യം, കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 350 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ഠ​നം തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​ർ​ഷേ​ന്ദു ഷാ, ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​സ്. കൃ​ഷ​ണേ​ന്ദു, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ഡ്വൈ​സ​ർ വി​നോ​ഭ എം.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

