Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅനുമതിയില്ലാത്ത ടൂറിസം...
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 8:36 AM IST

    അനുമതിയില്ലാത്ത ടൂറിസം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി പ്രചാരണം നടത്തിയാൽ നടപടി

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ,നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    അനുമതിയില്ലാത്ത ടൂറിസം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി പ്രചാരണം നടത്തിയാൽ നടപടി
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തെ ന​ഗ​ര​ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റെസ്റ്റ് ഹൗ​സു​ക​ൾ, ഗ്രീ​ൻ ഇ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്കും വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പൈ​തൃ​ക- ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചി​ല ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​ന്തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ 2022/619 ന​മ്പ​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും മാ​ർ​ക്ക​റ്റിങ്, പ്ര​മോ​ഷ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​മ്പ​താം ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ളി​ലെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ പ​തി​മൂ​ന്നാം ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ത​ത് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യോ വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​യോ പ്ര​മോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട്ടം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യോ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യോ പ്ര​മോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tourism projectadvertiseOmanUnlicensed
    News Summary - Action will be taken if unlicensed tourism establishments advertise
    Similar News
    Next Story
    X