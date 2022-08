cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: 2022ൽ ​ഒ​മാ​ൻ സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ 4.7ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​റ​ബ്​ മോ​ണി​റ്റ​റി ഫ​ണ്ടി​ന്‍റെ (എ.​എം.​എ​ഫ്) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. എ​ണ്ണ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ​യേ​ത​ര വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മാ​ണ്​ ഈ ​നേ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. എ​ണ്ണ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം 8.6 ശ​ത​മാ​ന​വും എ​ണ്ണ​യേ​ത​ര വ​രു​മാ​നം 2.9 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ​അ​റ​ബ്​ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്​ ഔ​ട്ട്​​ലു​ക്കി​ന്‍റെ 17ാം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സ​മ്പ​ദ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വ​രു​മാ​നം 2023ൽ 5.7 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

2022ൽ ​ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ണ്ണ​യു​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും എ.​എം.​എ​ഫ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്​ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ കോ​വി​ഡ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​ണ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നും ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

According to the report, the Omani economy will grow by 4.7 percent in 2022