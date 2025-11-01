പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങാവാൻ ആക്സിഡന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമൈസസ് ഒമാൻtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ അനധികൃതമായി തുടരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഒമാൻ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ ഇളവ് ഡിസംബർ 31വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് പരമാവധി ആളുകളിൽ എത്തിക്കാനും അർഹരെ കണ്ടെത്തി ബോധവ്കരണം നടത്തി നാട്ടിലെത്തിക്കാനും ഒമാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് ആക്സിഡന്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമൈസസ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
മാസങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഇളവ് പലരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരിലേക്ക് വിവരമെത്തിക്കണമെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തോടും സംഘടന അഭ്യർഥിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് 90558985, 95210987, 96339439, 94018958 വാട്സ്ആപ് നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
