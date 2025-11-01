Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:55 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വാ​ൻ ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ്സ്‌ ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ൻ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വാ​ൻ ആ​ക്സി​ഡ​ന്റ്സ്‌ ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ ഇ​ള​വ് ഡി​സം​ബ​ർ 31വ​രെ ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നും അ​ർ​ഹ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ബോ​ധ​വ്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും ഒ​മാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ക്‌​സി​ഡ​ന്റ്സ്‌ ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഇ​ള​വ് പ​ല​രും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ അ​റി​യാ​ത്ത​വ​രി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ര​മെ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും സം​ഘ​ട​ന അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 90558985, 95210987, 96339439, 94018958 വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsExpatriatesgulf news malayalam
    News Summary - Accidents and Deaths Oman to be affordable for expatriates
