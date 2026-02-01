Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 8:20 AM IST

    നിർമാണ​ത്തി​നി​ടെ അ​പ​ക​ടം; ര​ണ്ടു തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ത്ര​യി​ലെ കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മ്മാ​ണ സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​രി​ച്ചു.പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഇ​റ്റ​ലി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. കേ​ബി​ള്‍ കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഇ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ട്ര​യ​ല്‍ റ​ണ്ണു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡെ​വ​ല​പ്പ​റാ​യ സ​ബീ​ന്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​തീ​വ ദുഃ​ഖം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി സ​ബീ​ന്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന ഊ​ഹാ​പോ​ഹ​ങ്ങ​ളെ ക​മ്പ​നി ത​ള്ളി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ക​​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പോ​ലീ​സ്, സി​വി​ല്‍ ഡി​ഫ​ന്‍സ് ആ​ന്റ് ആം​ബു​ല​ന്‍സ് അ​തോ​റി​റ്റി, മ​റ്റ് സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ട​താ​യി ക​മ്പ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

