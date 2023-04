എ.സി.സി പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്: ആദ്യ സെമിയിൽ ഒമാൻ ഇന്ന്​ യു.എ.ഇയെ നേരിടും

cancel camera_alt ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്‌​ക​ത്ത്: നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ.​സി.​സി പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ലീ​ഗ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങും. മ​ല്‍പാ​നി ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യാ​ണ്​ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഒ​മാ​ന്‍ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ 7.15ന് ​ആ​ണ്​ മ​ത്സ​രം. ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ല്‍ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ നേ​പ്പാ​ള്‍ കു​വൈ​ത്തു​മാ​യി മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ട്രി​ബു​വാ​ന്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ സൗ​ദി​ക്കെ​തി​രെ നേ​ടി​യ മി​ക​ച്ച ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ സീ​ഷാ​ന്‍ ഫാ​റൂ​ഖി​ലാ​ണ്​ ഒ​മാ​ൻ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ൻ​നി​ര താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണെ​ന്നു​മു​ള്ള​ത്​ ഒ​മാ​ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. ഗ്രൂ​പ് ‘എ’​യി​ലെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ സെ​മി പ്ര​വേ​ശ​നം. ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് നേ​പ്പാ​ളും ഗ്രൂ​പ് ‘ബി’​യി​ലെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് കു​വൈ​ത്തും ആ​യി​രു​ന്നു. മേ​യ് ഒ​ന്നി​നാ​ണ്​ ഫൈ​ന​ൽ. ട്രി​ബു​വാ​ന്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 7.15 മു​ത​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​രം ഏ​പ്രി​ല്‍ 30നാ​ണ്. സെ​മി​യി​ല്‍ തോ​ല്‍വി വ​ഴ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ട്രി​ബു​വാ​ന്‍ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ലൂ​സേ​ഴ്‌​സ് ഫൈ​ന​ലി​ന് ഇ​റ​ങ്ങും. Show Full Article

News Summary -

ACC Premier League: Oman will compete against UAE in the first semi-final today