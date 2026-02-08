Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 10:35 AM IST

    ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് എ.​സി മോ​ഷ​ണം; ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് എ.​സി മോ​ഷ​ണം; ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​വൈ​ഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി താ​മ​സ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് എ.​സി യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ളെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് (ആ​ർ.​ഒ.​പി) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ സു​വൈ​ഖി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. എ​യ​ർ​ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ മോ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ളി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - AC theft from flats; one arrested
    Similar News
    Next Story
    X