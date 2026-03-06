Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅബ്ദുല്ല അൻവരി സലാല...
    Oman
    Posted On
    date_range 6 March 2026 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 10:18 AM IST

    അബ്ദുല്ല അൻവരി സലാല കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസി.

    text_fields
    bookmark_border
    അബ്ദുല്ല അൻവരി സലാല കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസി.
    cancel
    camera_alt

    അബ്ദുല്ല അൻവരി

    സലാല: കെ.എം.സി.സി സലാല മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി അബ്ദുല്ല അൻവരിയെ നിയോഗിച്ചു. താൽക്കാലികമായി മാറ്റി നിർത്തപെട്ട മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഷബീർ കാലടിയുടെ ഒഴിവിലേക്കാണ് അബ്ദുല്ല അൻവരിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന കേന്ദ്ര വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ്‌ വി.പി. അബ്‌ദുസലാം ഹാജിയാണ് പുതിയ ഭാരവാഹിയെ താൽക്കാലികമായി നിയോഗിച്ചത്‌. നിലവിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് മഞ്ചേരി ആനക്കയം സ്വദേശിയായ അബ്ദുല്ല അൻവരി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsDistrict presidentsalalaKMCC Malappuram
    News Summary - Abdullah Anwari Salala KMCC Malappuram District President
    Similar News
    Next Story
    X