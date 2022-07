cancel camera_alt ഹ​രീ​ത്​ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ട്ര​ക്ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: സ​ലാ​ല - തും​റൈ​ത്ത് റോ​ഡി​ൽ ട്ര​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന്​ തും​റൈ​ത്തി​ലെ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി ത​ട​സ്സ​​പ്പെ​ട്ടു.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹ​രീ​ത്​ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ട്ര​ക്ക്​ നീ​ക്കി ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കി. ഈ ​പാ​ത​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ​സൂ​ക്ഷ്മ​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ഒ.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

News Summary -

A truck was involved in an accident on the Salalah-Tumraith road.