ഇനി കളിയും വിശ്രമവും ; മബേലയിൽ പുതിയ പാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ഇനി കളിയും വിശ്രമവും ; മബേലയിൽ പുതിയ പാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്നുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Now for play and relaxation; a new park is being prepared in Mabela
മസ്കത്ത്: മബേല സെക്കൻഡ് ഫേസ് 10,202 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ പുതിയ പ്രാദേശിക ഉദ്യാനം ഒരുങ്ങുന്നു. മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഫുട്ബാൾ മൈതാനം, വ്യാപാരസമുച്ചയം, പച്ചപ്പിടങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം എന്നിവ ഉൾപ്പെടും.
നടപ്പാതകൾ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, ലൈറ്റിങ്, പൊതുശൗചാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളും പാർക്കിലുണ്ടാകും. പച്ചപ്പിടങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനായി പ്രത്യേക ജലസേചന സംവിധാനവും ഒരുക്കും. പാർക്കിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story