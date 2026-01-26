Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 12:38 PM IST

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഒ​മാ​നി​ൽ മ​രിച്ചു

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഒ​മാ​നി​ൽ മ​രിച്ചു
    അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം

    മ​സ്ക​ത്ത്: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്നും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ പു​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് കു​ന്ന​ക്കാ​ട​ൻ മൊ​യ്തീ​ന്റെ മ​ക​ൻ കു​ന്ന​ക്കാ​ട് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം (53) ആ​ണ് മ​രിച്ച​ത്.

    അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ഗ​സ​യി​ൽ ഗ്യാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി ന​ട​ത്തി​വ​രുക​യാ​യി​രു​ന്നു.​ മാ​താ​വ്: ആ​ച്ചു​മ്മ, ഭാ​ര്യ: ഖൈ​റു​നീ​സ, മ​ക്ക​ൾ: ഇ​ർ​ഷാ​ദ് (സൗ​ദി), ഇ​ഷാ​ന, സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ബാ​വ, ജാ​ഫ​ർ. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ കിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത് തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - A native of Malappuram died in Oman while returning home from the UAE
