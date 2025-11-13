ഹരിപ്പാട്‌ സ്വദേശി സലാലയിൽ നിര്യാതനായി

ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി സലാലയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
സലാല: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് കുമാരപുരം തമല്ലാക്കൽ സൗത്ത് സ്വദേശി ശ്രീനിലയത്തിൽ ശ്രീകുമാർ ഭാസ്കരൻ (64) നിര്യാതനായി. ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഗുരുതര ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഹാഫയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ എ.കെ. പവിത്രനും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. നേരത്തെ ഹാഫയിൽ വിവിധ കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഭാര്യയും മകനുമുണ്ട്. നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം സലാലയിൽ സംസ്കരിക്കുമെന്ന് എംബസി കോൺസുലാർ ഏ
