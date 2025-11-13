Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹരിപ്പാട്‌ സ്വദേശി ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 9:42 AM IST

    ഹരിപ്പാട്‌ സ്വദേശി സലാലയിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹരിപ്പാട്‌ സ്വദേശി സലാലയിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ്‌ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഹ​രി​പ്പാ​ട്‌ കു​മാ​ര​പു​രം ത​മ​ല്ലാ​ക്ക​ൽ സൗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​നി​ല​യ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഭാ​സ്ക​ര​ൻ (64) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഹാ​ഫ​യി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത്‌ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്‌.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ എ.​കെ. പ​വി​ത്ര​നും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​ണ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്‌. നേ​ര​ത്തെ ഹാ​ഫ​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യും മ​ക​നു​മു​ണ്ട്‌. ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് മൃ​ത​ദേ​ഹം സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​സ്‌​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എം​ബ​സി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:haripadPassed AwayNativesalalah
    News Summary - A native of Haripad passed away in Salalah
    Similar News
    Next Story
    X