Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 11:41 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ താ​ള​വി​സ്മ​യം; സു​ഹാ​റി​ൽ പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ താ​ള​വി​സ്മ​യം; സു​ഹാ​റി​ൽ പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം
    cancel
    camera_alt

    സു​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘വാ​ദ്യ​ല​യം 2026’ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    സു​ഹാ​ർ: മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് വാ​ദ്യ​ക​ല​യാ​യ പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം പ്ര​വാ​സ​മ​ണ്ണി​ലും പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി. വാ​ദ്യ​ല​യം 2026 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സു​ഹാ​റി​ലെ ഗ്രീ​ൻ ഒ​യാ​സി​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​രു വ​നി​ത​യ​ട​ക്കം 11പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് മേ​ള​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച​ത്. ചി​ട്ട​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​നും ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണ​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, വി​നോ​ദ് മ​റ്റം, ഗീ​ത ക​ണ്ണ​ൻ, ലി​ജു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ഞ്ജീ​വ് സോ​മ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, അ​നീ​ഷ് ഏ​റാ​ട​ത്ത്, അ​ഭി​ജി​ത്ത് നാ​രാ​യ​ൺ, സ​തീ​ഷ് ബാ​ബു, അ​നു​ജ് വ​ർ​മ, ബി​ജു ബാ​ല​ൻ, ആ​ദി​ത്ത് സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച​ത്. ഏ​കോ​പി​ത​വും താ​ളാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം മേ​ളാ​സ്വാ​ദ​ക​രെ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​രാ​ക്കി.

    ഗു​രു പ്ര​സാ​ദ് അ​യി​ലൂ​ർ ന​യി​ച്ച മേ​ള​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ക​ല്ലൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മാ​രാ​ർ, ക​ല്ലൂ​ർ ജ​യ​ൻ, പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് അ​ജി, അ​ഖി​ൽ മാ​രാ​ർ, രാ​ജേ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം മേ​ളം മ​സ്‌​ക​ത്ത് ടീ​മി​ലെ 50 ഓ​ളം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.മേ​ളം മ​സ്ക​ത്ത് - സു​ഹാ​ർ ബ്രാ​ഞ്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​ക​ട​നം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സു​ഹാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ണ്ടാ​ല, സു​ഹാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മ​നോ​ജ്‌​കു​മാ​ർ, ന​വ​ചേ​ത​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കൂ​ടാ​തെ പ​വി ഗോ​വി​ന്ദ്, ജോ​ൺ സ​ക്ക​റി​യ, ഹാ​ഷിം, ബ​ഷീ​ർ, ബി​പി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    വാ​ദ്യ​ക​ല​യി​ൽ ​സു​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ ബാ​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ഈ ​പ്ര​ക​ട​നം വി​ദേ​ശ​ത്തും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ചെ​ണ്ട​മേ​ള പാ​ര​മ്പ​ര്യം ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​യി മാ​റി. മേ​ളം മ​സ്ക​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി ര​മേ​ശ്‌ പാ​ല​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ഹാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ഭി​ജി​ത് നാ​രാ​യ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ദ്യസം​ഘ​ത്തി​ൽ ഏ​ക വ​നി​ത സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി ഗീ​ത ക​ണ്ണ​ൻ

    ​സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച വാ​ദ്യ​സം​ഘ​ത്തി​ലെ പെ​ൺ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി ഗീ​ത ക​ണ്ണ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​യി. ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ത്മ​സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഗീ​ത പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ള​ത്തി​ന്റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ താ​ള​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ശ​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ക​ല​യെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഗീ​ത​യു​ടെ ഈ ​നേ​ട്ടം വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 10 പു​രു​ഷ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​രേ വേ​ഗ​ത്തി​ലും താ​ള​ത്തി​ലും ഗീ​ത ചെ​ണ്ട​യി​ൽ താ​ളം തീ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ അ​ത് കാ​ണി​ക​ളി​ൽ അ​ത്ഭു​ത​വും അ​ഭി​മാ​ന​വും ഉ​ള​വാ​ക്കി.

    ഗീ​തയും ക​ണ്ണ​നും പഞ്ചാരിമേളത്തിന്റെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​നി​ടെ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം വി​ദേ​ശ മ​ണ്ണി​ലും ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണ്. ഗീ​ത ക​ണ്ണ​നും സം​ഘ​ത്തി​നും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന പ്ര​വാ​ഹ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ഗീ​ത 29 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സു​ഹാ​റി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. ഭ​ർ​ത്താ​വ് ക​ണ്ണ​നും അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sugarcanedesertsuhargulf
    News Summary - A miracle in the desert; Sugarcane harvest begins in Suhar
    Similar News
    Next Story
    X