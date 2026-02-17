Begin typing your search above and press return to search.
    അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​മ​സ്ക​ത്ത്: ല​ളി​ത ജീ​വി​തം കൊ​ണ്ടും ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ദ​ർ​ശ​നം കൊ​ണ്ടും ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളും ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദും അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു പോ​യ​ത് കാ​ലം മാ​യ്ക്കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ.​കെ ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൊ​യ്ക്ക​ര ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, ടി.​പി.​അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, അ​മ്മ​ദ് ചാ​ത്തോ​ത്ത്, ആ​രി​ഫ്, അ​യ്യൂ​ബ് സി.​കെ, ഗ​ഫൂ​ർ ക​ല്ലു​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ​കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ മൂ​ഴി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നു​സ് വ​ഹ​ബി വ​ല​കെ​ട്ട് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ഇ. ഫൈ​സ​ൽ കു​റ്റ്യാ​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​പ്രി​ൽ ആ​ദ്യ​വാ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ: ഇ.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് കൂ​ട്ടു​ക​റി, ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ: സി.​സി. റാ​ഷി​ദ്‌ ക​ല്ലേ​രി എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

