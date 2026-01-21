Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:28 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:28 PM IST

    ഒ​മാ​ന്റെ ആ​കാ​ശപ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ പ​ഠ​ന​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൈ​ല​റ്റ് ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ നേ​ര​ത്തേ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു
    ഒ​മാ​ന്റെ ആ​കാ​ശപ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ പ​ഠ​ന​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക ആ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​ര പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി (എ.​എ.​എം) മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി പ​ഠ​നം വൈ​കാ​തെ ആ​രം​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്ര​പ്പോ​സ​ലു​ക​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ-​വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി സ്ഥാ​പ​നം എ.​എ.​എം പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​യ​ല​യ​ത്തെ​യും ദേ​ശീ​യ സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കും. ഏ​ഴ് ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​പ്പോ​സ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    വൈ​ദ്യു​ത വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പയോ​ഗി​ച്ച് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ക​ത്തും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ആ​ളു​ക​ളെ​യും ച​ര​ക്കു​ക​ളെ​യും വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തു​ത​ല​മു​റ ആ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​മാ​ണ് അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി. സ്വ​യം​ നി​യ​ന്ത്രി​ത​മോ ദൂ​ര​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മോ ആ​യി ലം​ബ​മാ​യി ടേ​ക്ക് ഓ​ഫും ലാ​ൻ​ഡി​ങ്ങും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക. അ​ർ​ബ​ൻ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ മു​ത​ൽ ദൂ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നു​വ​രെ ഇ​വ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വും. അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്‌​ഡ് എ​യ​ർ മൊ​ബി​ലി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഭാ​വി​യി​ലെ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​വാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും (സി.​എ.​എ) ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും യു.​എ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഒ​ഡീ​സ് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പൈ​ല​റ്റ് ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. ഒ​ഡീ​സ് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ‘ലൈ​ല’ എ​ന്ന ഹൈ​ബ്രി​ഡ്-​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വി.​ടി.​ഒ.​എ​ൽ എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റാ​ണ് പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ക്കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭാ​രം വ​ഹി​ക്കാ​നും ക​ഴി​വു​ള്ള വാ​ഹ​ന​മാ​ണി​ത്. ഹൈ​ബ്രി​ഡ് പ്രൊ​പ്പ​ൽ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ള്ള ലൈ​ല​ക്ക് 725 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ പ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഒ​ഡീ​സ് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ.​എ.​എം ക​മ്പ​നി​യാ​യ എ​യ്റോ​വെ​ക്ടോ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ​സ് (ആ​വാ​സ്) ഇ​തി​ന​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹൈ​ബ്രി​ഡ്-​ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് ആ​വാ​സ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, എ​ണ്ണ, പ്ര​കൃ​തി​വാ​ത​ക പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന, അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്, തെ​ര​ച്ചി​ൽ, ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം, വി​ദൂ​ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക് എ.​എ.​എം പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ന​വീ​ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി 2040 പ്ര​കാ​രം ഒ​മാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - A master plan study is underway for Oman's space program.
