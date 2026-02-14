Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 12:17 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:17 AM IST

    റു​സ്താ​ഖ് മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണു പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    റു​സ്താ​ഖ് മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണു പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ളെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    മ​സ്ക​ത്ത്: റു​സ്താ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​ല​മ്പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വീ​ണു​പ​രി​ക്കേ​റ്റ പൗ​ര​നെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് എ​യ​ർ വി​ങ് ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് കാ​ലി​ലും ത​ല​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തി​ര​ച്ചി​ലി​​നൊ​ടു​വി​ൽ ഇ​യാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ വ​ഴി റു​സ്താ​ഖ് റ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.റു​സ്താ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​ല​മ്പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വീ​ണു​പ​രി​ക്കേ​റ്റ പൗ​ര​നെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് എ​യ​ർ വി​ങ് ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    TAGS:helicopterOman Newsrescuedman injured
    News Summary - A man injured after falling from Mount Rustaq was rescued by helicopter
