    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 11:47 AM IST

    സ​മു​ദ്ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ുപ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്കല്ല്; ഒ​മാ​ൻ നി​ർ​മി​ത ആ​ദ്യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ക​പ്പ​ൽ കൈ​മാ​റി

    സ​മു​ദ്ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ുപ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്കല്ല്; ഒ​മാ​ൻ നി​ർ​മി​ത ആ​ദ്യ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ക​പ്പ​ൽ കൈ​മാ​റി
    ഒ​മാ​ൻ നി​ർ​മി​ത ആ​ദ്യ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ക​പ്പ​ൽ ലൈ​ബീ​രി​യ​യി​ലെ എ​ഫ്‌.​വി.​സീ കി​ങ്ങിന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റി​യ​​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ നി​ർ​മി​ത ആ​ദ്യ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ക​പ്പ​ൽ ലൈ​ബീ​രി​യ​യി​ലെ എ​ഫ്‌.​വി.​സീ കി​ങ്ങി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മു​ദ്ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ സ​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക​ല്ലാ​ണി​ത്. സൂ​റി​ലെ സീ​പ്രൈ​ഡ് മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് എ​ൽ‌.​എ​ൽ.​സി​യാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ ശേ​ഷി​ക​ളെ ഇ​ത് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ ക​ഴി​വ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ഷ​ൻ 2040ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങിനും നൂ​ത​ന ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള അ​തി​ന്റെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​ക​പ്പ​ൽ കൈ​മാ​റ്റം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ​മാ​ന് ഇ​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​മാ​ണ്, ന​മ്മു​ടെ മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സീ​പ്രൈ​ഡ് മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നും ക​യ​റ്റു​മ​തി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തി​യ വാ​തി​ലു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:fishing boatGulf NewsOman NewsMaritime sector
    News Summary - A major milestone for the maritime industry; The first Oman-built fishing vessel was handed over
