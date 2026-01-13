Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    13 Jan 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 11:21 AM IST

    ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച ക​ട​ൽ യാ​ത്ര; കൗ​ടി​ന്യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ നാ​ളെ മ​സ്ക​ത്തി​ൻ തീ​ര​മ​ണ​യും

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്
    ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച ക​ട​ൽ യാ​ത്ര; കൗ​ടി​ന്യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ നാ​ളെ മ​സ്ക​ത്തി​ൻ തീ​ര​മ​ണ​യും
    പോ​ർ​ബ​ന്ത​റി​ൽ നി​ന്ന് യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടും മു​മ്പ് പ​ക​ർ​ത്തി​യ കൗ​ടി​ന്യ​യു​ടെ ചി​ത്രം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​വി കൗ​ടി​ന്യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​മ​ണ​യും. ഒ​മാ​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ടി​ന്യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സൂ​റി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൗ​ടി​ന്യ​ക്ക് ഗം​ഭീ​ര സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 29-നാ​ണ് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ പോ​ർ​ബ​ന്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൗ​ടി​ന്യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പു​രാ​ത​ന കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ​മു​ദ്ര വ്യാ​പാ​ര​പാ​ത​ക​ളെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ച​രി​ത്ര​യാ​ത്ര. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​കം, ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം എ​ന്നി​വ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക, ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക, വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​കൂ​ടി ഈ ​ദൗ​ത്യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പോ​ർ​ബ​ന്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​രി​ത്ര ദൗ​ത്യ​ത്തി​നി​ടെ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​വി കൗ​ടി​ന്യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ

    യ​ന്ത്ര​സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ, കാ​റ്റി​നെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​ള്ള യാ​ത്ര തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​​യോ​ടെ 15 നാ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടു. ഇ​തി​ന​കം ക​ട​ലി​ൽ പ​ല​വി​ധ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ക​പ്പ​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു. എ​ല്ലാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ തീ​ര​മ​ണ​യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ ളെ ​ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം വ​ര​വേ​ൽ​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. പ​ണ്ട​ത്തെ രീ​തി​യി​ൽ ‘തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ത്ത ക​പ്പ​ൽ’ (സ്റ്റി​ച്ച്ഡ് ഷി​പ്) നി​ർ​മാ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്, അ​ഞ്ചാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലെ അ​ജ​ന്ത ഗു​ഹാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ സൂ​റി​ന്റെ വ​ട​ക്കു ക​ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് കൗ​ടി​ന്യ സം​ഘം പ​ക​ർ​ത്തി​യ സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ ദൃ​ശ്യം, കാറ്റുശമിച്ച സമുദ്രത്തിൽ കൗടിന്യ, യാത്രയുടെ പതിനൊന്നാം ദിനത്തിൽ പകർത്തിയ ചിത്രം, യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ കൗ​ടി​ന്യ സം​ഘം പ​ക​ർ​ത്തി​യ ച​ന്ദ്രോ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്രം.

    ക​പ്പ​ലി​ന്റെ പ​ല​ക​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ലോ​ഹ ആ​ണി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ, ച​കി​രി​യു​ടെ ക​യ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. എ​ൻ​ജി​നോ ആ​ധു​നി​ക പ്രൊ​പ്പ​ൽ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​റ്റി​ന്റെ​യും തി​ര​മാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത് സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 14ന് ​ക​ർ​ണാ​ട​ക​യ​ലെ ഉ​ത്ത​ര ക​ന്ന​ഡ​യി​ലെ കാ​ർ​വാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് നാ​വി​ക​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ദ്യം ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ പോ​ർ​ബ​ന്ത​റി​ലെ​ത്തി​യ പാ​യ്ക്ക​പ്പ​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 29ന് ​മ​സ്ക​ത്ത് തീ​രം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പോ​ർ​ബ​ന്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ലൂ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 1,400 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ (1,500 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ) ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ് കൗ​ടി​ന്യ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക. ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ വി​കാ​സ് ഷി​യോ​റ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 15 നാ​വി​ക​രാ​ണ് ക​പ്പ​ലി​ലു​ള്ള​ത്.

