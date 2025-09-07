Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    7 Sept 2025 3:10 PM IST
    7 Sept 2025 3:10 PM IST

    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​റു​നി​ലാ​വു​മാ​യി സൗ​ഹാ​ർ​ദ സം​ഗ​മം

    സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സ്‌ ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തംകൊ​ണ്ട്‌ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​റു​നി​ലാ​വു​മാ​യി സൗ​ഹാ​ർ​ദ സം​ഗ​മം
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ സം​ഗ​മം

    മ​സ്ക​ത്ത്‌: കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി മാ​റി​യ പാ​ണ​ക്കാ​ട്‌ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സ്‌ മ​സ്ക​ത്തി​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഹോ​ർ​മ​സ്‌ ഗ്രാ​ൻഡ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ഹാ​ർ​ദ സം​ഗ​മം ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട്‌ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള അ​ക​ല​വും വി​ള്ള​ലു​ക​ളും അ​ക​റ്റാ​നു​ള്ള ഏ​ക​മാ​ർ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​മ്മ​ൾ സം​ഘ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ ഈ ​നാ​ടി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ത​ല​മു​റ​യ്ക്കും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ അ​ക​റ്റിനി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തെ​യാ​ണ്. സ്നേ​ഹ​ത്തെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തെ അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മൈ​ത്രി​യും, മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ന​ബി​ദി​ന​വും ഓ​ണ​വും ഒ​രു​മി​ച്ചു​വ​ന്ന ഈ ​സു​ദി​നം ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു കൂ​ടി​യ​ത്‌ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ​ദം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ഡോ. ​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഗ​ൾ​ഫാ​ർ ‌പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, സ്വാ​മി ആ​ത്മ​ദാ​സ്‌ യ​മി, അ​ഡ്വ. ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫൈ​സി, ഫാ​ദ​ർ ജോ​ർ​ജ് വ​ട​ക്കൂ​ട്ട്‌, കെ.​പി അ​ബ​ദു​ൽ ക​രീം, സി.​എ​ച്ച്‌. റ​ഹീം, ഫാ​ദ​ർ തോ​മ​സ്‌ ജോ​സ് , അ​ഷ്റ​ഫ്‌ ഷാ​ഹി, നി​സാ​ർ സ​ഖാ​ഫി, ഡോ. ​ജെ ര​ത്ന​കു​മാ​ർ, എ​ൻ.​ഒ ഉ​മ്മ​ൻ തു​ട​ങ്ങി ഒ​മാ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ന​ബി​യു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ദീ​ന​യി​ലെ പൂ​ർ​വ്വി​ക​രാ​യ ഇ​ത​ര​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഉ​ട​മ്പ​ടി ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​വും പ​ഠ​നാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ജി​ഫ്രി മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു പി​ടി​ച്ച്‌ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ പു​തി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ത്തു​ക്കോ​യ​ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​ര​വും വി​ദ്വേ​ഷ​വും വി​ത​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഛിദ്രി​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നൊ​രു കാ​ല​ത്ത് മൈ​ത്രി​യും മ​മ​ത​യും സ്നേ​ഹ​വും പ​രി​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​തു​ല്യ​മാ​യൊ​രു സം​രം​ഭ​മാ​ണ്‌ ഇ​ത്ത​രം സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് സ്വാ​മി ആ​ത്മ​ദാ​സ്‌ യ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ വൈ​രു​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​തെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നു വാ​ഗ്മി​യും മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​നു​മാ​യ ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പാ​ണ​ക്കാ​ട്‌ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക്‌ അ​തി​ന്‌ സാ​ധ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഫൈ​സി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ്നേ​ഹ​നി​ധി​യാ​യ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ മ​സ്ക​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​സേ​വ​ന​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സ് ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട്‌ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മ​സ്ക​ത്ത്‌ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​യീ​സ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു‌. റ​ഹിം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ, പി.​ടി.​കെ ഷ​മീ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹ​സ​ദ​സ്സ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ലാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

