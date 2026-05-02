    Oman
    Posted On
    date_range 2 May 2026 6:32 PM IST
    Updated On
    date_range 2 May 2026 6:32 PM IST

    അശോകൻ എളവള്ളിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    മസ്കത്ത്: തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ മസ്കത്ത് സെക്രട്ടറിയും കലാകാരനും സജീവ പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ അശോകൻ എളവള്ളിക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി.

    മനാഫ് സ്യൂട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാല സേവനവും സംഘടനയുടെ വളർച്ചക്ക് നൽകിയ സമർപണവും അനുസ്മരിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ജയശങ്കർ പാലിശ്ശേരി സംസാരിച്ചു. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ അശോകൻ എളവള്ളിയുടെ സേവനങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിജയാശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു.

    TAGS:Oman NewsMuscatFarewellThrissur Association
    News Summary - A farewell was given to Ashokan Elavally
