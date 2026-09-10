Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസിക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    cancel

    സലാല: നാൽപത് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വടകര താഴെയങ്ങാടി സ്വദേശി ഉമ്മറിന് സലാല അങ്ങാടിയൻസ് കൂട്ടായ്മ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. മ്യൂസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹാളിൽ കൺവീനർ മുനവ്വിറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പരിപാടി സയ്യിദ് ഹാരിസ് മശ്ഹൂർ ഉദ് ഘാടനം ചെയ്തു.

    സലീം, ഫൈസൽ വടകര, അസ്മീർ , മുസ്തഫ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി വാട്ടർ സപ്ളെ മന്ത്രാലയത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ചടങ്ങിൽ ഉമ്മറിന് മൊമന്റോ കൈമാറി . കുടുംബങ്ങൽ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - A farewell was given to an expatriate returning home
    Next Story
    X