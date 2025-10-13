Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​മാ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ക​രി​നി​ഴ​ൽ

    നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യോ​ട് തോ​റ്റു
    From the Oman-UAE match at the Jassim bin Hamad Stadium in Doha
    ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​മ​ൻ-​യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ യോ​ഗ്യ​ത നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ന് തോ​ൽ​വി. ദോ​ഹ​യി​ലെ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ യു.​എ.​ഇ​യോ​ട് 2-1ന് ​ആ​ണ് ഒ​മാ​ൻ തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ​നേ​രി​ട്ട് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ക എ​ന്നു​ള്ള സ്വ​പ്നം പൊ​ലി​യു​ക​യും​ ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​ന് ഇ​നി നേ​രി​യ സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാം എ​ന്ന​ു​ള്ള​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത് ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​യ യു.​എ.​ഇ​-​ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ല​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കും. ഈ ​മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല ആ​യാ​ൽ​പോ​ലും ഒ​മാ​ൻ പു​റ​ത്താ​കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ട​തു​വ​ല​ത് വി​ങ്ങു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​ത്താ​ൽ എ​തി​ർ​ഗോ​ൾ മു​ഖം വി​റ​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​ൻ ലീ​ഡെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    12ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൗ​മേ ഓ​ട്ട​ന്റെ കാ​ലി​ല്‍ ത​ട്ടി സ്വ​ന്തം വ​ല​യി​ല്‍ ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു(1-0). ഈ ​ഞെ​ട്ട​ലി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ന്‍ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് ര​ണ്ടാം പ​കു​തി വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ല്‍ മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഫാ​ബി​യോ ലി​മ, മാ​ജി​ദ് ഹ​സ​ന്‍, റ​മ​ദാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രെ കോ​ച്ച്​ കോ​സ്മി​ന്‍ ഒ​ല​റോ​യ് മാ​റ്റി. പ​ക​രം കെ​യ്ഓ ക​നേ​ഡോ, ഹാ​രി​ബ് അ​ബ്ദു​ല്ല, യ​ഹ്‌​യാ ന​ദീ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രെ ഇ​റ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് ആ​ക്ര​മ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ള്‍ ഹാ​രി​ബ് അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ സൂ​പ്പ​ര്‍ ഷോ​ട്ട് വ​ള​രെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​ന്‍ കീ​പ്പ​ര്‍ മു​ഖൈ​നി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ത​ട്ടി​ത്തെ​റി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ 76ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ അ​ലി സാ​ലി​ഹി​ന്റെ കൃ​ത്യ​ത​യാ​ര്‍ന്ന ക്രോ​സ് ബാ​ളി​ല്‍ മ​ര്‍ക്ക​സ് മേ​ലോ​ണി കി​ടി​ല​ന്‍ ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ സ​മ​നി​ല പി​ടി​ച്ചു. 83ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ കെ​യ്ഓ ലൂ​ക്കാ​സി​ന്റെ ക്രോ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്റെ ഥാ​നി അ​ല്‍ റു​ഷൈ​ദി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ വി​ജ​യ ഗോ​ളും പി​റ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ അ​ല്‍ മു​ശൈ​രി​ഫി​യു​ടെ ഗോ​ളെ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ച ഷോ​ട്ട് യു.​എ.​ഇ ഗോ​ള്‍കീ​പ്പ​ര്‍ ഖാ​ലി​ദ് ഈ​സ ത​ക​ര്‍ത്തു.

    News Summary - A dark shadow over Oman's dreams
