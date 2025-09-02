Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Sept 2025 12:49 PM IST
    date_range 2 Sept 2025 12:49 PM IST

    അനുശോചനയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു

    അനുശോചനയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു
    അ​ന്ത​രി​ച്ച പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ നി​ല​മ്പൂ​രി​ന് ആ​ദ​ര​വ​ർ​പ്പി​ച്ച് സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം 

    സ​ലാ​ല: അ​ന്ത​രി​ച്ച പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ നി​ല​മ്പൂ​രി​ന് ആ​ദ​ര​വ​ർ​പ്പി​ച്ച് സ​ലാ​ല​യി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടെ നി​ല​കൊ​ണ്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫോ​റം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് പൊ​ന്നാ​നി സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വ​ഹീ​ദ് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന​സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു.

    കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, ഹം​സ, മു​സ​മ്മി​ൽ, സ​ബീ​ർ പി​ടി, ഷ​ഹ​നാ​സ്, കെ.​പി. അ​ർ​ഷ​ദ്, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

