Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightലണ്ടനെയും ബോംബെയെയും...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 July 2026 7:46 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 8:05 PM IST

    ലണ്ടനെയും ബോംബെയെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ജസീറത്തുൽ മഖ്‌ലബ്; ഹുർമുസിന് സമീപത്തെ ഒമാനിലെ മനംകവരും ദ്വീപ്!

    text_fields
    bookmark_border
    ലണ്ടൻ- ബോംബെ ടെലിഗ്രാഫ് കേബിൾ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളുറങ്ങുന്ന മണ്ണായ ടെലിഗ്രാഫ് ഐലൻഡിന്റെ വിശേഷങ്ങളറിയാം
    ലണ്ടനെയും ബോംബെയെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ജസീറത്തുൽ മഖ്‌ലബ്; ഹുർമുസിന് സമീപത്തെ ഒമാനിലെ മനംകവരും ദ്വീപ്!
    cancel

    മസ്കത്ത്: വശ്യമാണ് ഒമാനിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി. യു.എ.ഇയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന, ഒമാനിലെ മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലെ ഖസബ് തീരത്തുകൂടി ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടം പോലെ ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപ് കാണാം. അതാണ് ജസീറത്തുൽ മഖ്‌ലബ് എന്ന് ഒമാനിലും ടെലിഗ്രാഫ് ഐലൻഡ് എന്ന് ആംഗലേയത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രഭൂമി. പണ്ട് ലണ്ടനെയും ബോംബെയെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ടെലിഗ്രാഫ് കേബിൾ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളുറങ്ങുന്ന മണ്ണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള നയതന്ത്ര ചരിത്രവും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിഭംഗിയും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ദ്വീപ് ഇന്ന് നവീന വികസന പാതയിലാണ്.

    ലണ്ടൻ- മുംബൈ സന്ദേശ വാഹിനി

    പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആശയവിനിമയ ചരിത്രവുമായി ഈ ദ്വീപിന് ആഴമേറിയ ബന്ധമുണ്ട്. 1864-ലാണ് ലണ്ടനെയും ഇന്ത്യയിലെ മുംബൈയെയും (അന്നത്തെ ബോംബെ) തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള അന്തർവാഹിനി ടെലിഗ്രാഫ് കേബിൾ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ ഈ ദ്വീപിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ കേബിൾ ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റേഷനായി മാറിയത് ഈ കൊച്ചു ദ്വീപായിരുന്നു.

    അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ മാസങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, ഈ ടെലിഗ്രാഫ് സ്റ്റേഷൻ വന്നതോടെ അത് ഏതാനും മണിക്കൂറുകളായി ചുരുങ്ങി. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വന്യമായ ഏകാന്തതയും കഠിനമായ ചൂടും കാരണം മാനസിക നിലതന്നെ തകരാറിലാവുന്ന അവസ്ഥ വരെ അനുഭവപ്പെട്ടതായാണ് ചരിത്രം. കേവലം ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ആധുനിക ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായി ഈ ദ്വീപ് മാറി.

    അറേബ്യയുടെ നോർവേ

    ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഏറെ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ജസീറത്തുൽ മഖ്‌ലബ് എന്ന ടെലിഗ്രാഫ് ഐലൻഡ്. മുസന്ദമിലെ ലോകപ്രശസ്തമായ ഫ്യോർഡുകളുടെ (ഇടുങ്ങിയ കടൽക്കൈവഴികൾ) നടുവിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നോർവേയിലെ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ‘അറേബ്യയുടെ നോർവേ’ എന്നും ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന പർവതനിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ശാന്തമായ കടൽത്തീരവും, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന് അടുത്തുള്ള ഇതിന്റെ സ്ഥാനവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

    ടെലിഗ്രാഫ് ഐലൻഡിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രം

    സ്ഫടികം പോലെ തെളിഞ്ഞ നീലജലവും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളുമാണ് ടെലിഗ്രാഫ് ഐലൻഡിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. സ്കൂബ ഡൈവിങ്, സ്നോർക്കലിങ് എന്നിവക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇടമാണിത്. കടലിനടിയിലെ അത്ഭുത ലോകവും വൈവിധ്യമാർന്ന സമുദ്രജീവികളും പവിഴപ്പുറ്റുകളും സഞ്ചാരികൾക്ക് ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കുന്നു. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദ്വീപിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ ബോട്ടുകൾക്കൊപ്പം മത്സരിച്ച് നീന്തുന്ന ഡോൾഫിനുകളുടെ കൂട്ടത്തെയും കാണാൻ സാധിക്കും.

    സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടം

    മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമാണ് ടെലിഗ്രാഫ് ഐലൻഡ്. വർഷം തോറും പതിനായിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഖസബിൽ നിന്ന് പരമ്പരാഗത ഒമാനി ധൗ ബോട്ടുകളിൽ ഇവിടെയെത്തുന്നത്. ശൈത്യകാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്താറുള്ളത്. പുതിയ വിനോദസഞ്ചാര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ചരിത്രപരമായ ഈ പൈതൃകത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് ഒമാൻ ഭരണകൂടം ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത്.

    സഞ്ചാരികൾക്ക് ദ്വീപിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോ​ടെയുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹാൾ, ബോട്ടുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി അടുക്കാനുള്ള അത്യാധുനിക ബോട്ടു ജെട്ടി സൗകര്യം , പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പർവതത്തിലൂടെയുള്ള വാക്ക് വേകൾ, പനോരമിക് വ്യൂവിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ തുടങ്ങിയവ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇവ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് ഒമാൻ ടൂറിസം മന്ത്രാലയം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭൂതകാലത്തിന്റെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകളും പ്രകൃതിയുടെ വന്യമായ മനോഹാരിതയും ഒത്തുചേരുന്ന ടെലിഗ്രാഫ് ഐലൻഡ് ഒമാൻ യാത്രകളിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IslandStrait of HormuzOman
    News Summary - A captivating island in Oman near the Strait of Hormuz!
    Similar News
    Next Story
    X