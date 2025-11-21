Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 10:35 AM IST

    തെക്കൻ ബാതിനയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് 2800 റിയാൽ പിഴ

    തെക്കൻ ബാതിനയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് 2800 റിയാൽ പിഴ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും ഉ​ട​മ​ക്കും 2800 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ന്റെ ചെ​ല​വു​ക​ളും ഇ​രു​വ​രും വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ബ​ർ​ക്ക ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ൽ ഒ​രു ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    സോ​ഫ, കി​ട​ക്ക, തി​ര​ശ്ശീ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ 1500 റി​യാ​ലി​​ന്റെ ക​രാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥാ​പ​ന​വു​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 700 റി​യാ​ൽ അ​ഡ്വാ​ൻ​സാ​യി ന​ൽ​കി. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ന​കം ജോ​ലി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ധാ​ര​ണ.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​പ​നം ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ച​തോ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വ് തു​ക തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഫ​യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി കേ​സ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ട്ടു. ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും വാ​ദം കേ​ട്ട ശേ​ഷം, കോ​ട​തി സ്ഥാ​പ​ന​വും ഉ​ട​മ​യും കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    TAGS:fineAl Batinahbusiness establishment
    News Summary - A business establishment in South Batinah was fined 2,800 riyals.
