Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 12:51 PM IST

    കർഷകരെ പിന്തുണക്കൽ; ദാഹിറയിൽ 8000 തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു

    കർഷകരെ പിന്തുണക്കൽ; ദാഹിറയിൽ 8000 തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു
    ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ വെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സി​ന്റെ ന​ഴ്സ​റി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന തൈ​ക​ൾ

    ഇ​ബ്രി: ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ വെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സി​ന്റെ പാ​സ്റ്റ​റ​ൽ ന​ഴ്‌​സ​റി 8000ത്തി​ല​ധി​കം തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു. ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ന്നു​കാ​ലി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ, ഗ്രാ​മീ​ണ സ്ത്രീ​ക​ൾ, ക​ർ​ഷ​ക​ർ, നി​ര​വ​ധി പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 385 ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും ​തൈ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്. കൃ​ഷി​യെ​യും തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​നെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ട് പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യാ​ണ് ​തൈ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ സി​ദ്ർ, സ​മ​ർ, ഗാ​ഫ്, ഷോ​വ, സ​ർ​ഹ്, മൊ​റിം​ഗ, ബം​ബ​ർ, പാ​ർ​ക്കി​ൻ​സോ​ണി​യ, ഹെ​ന്ന, ത​ൽ​ഹ്, ചാ​സ്റ്റെ​ബെ​റി, ക​രോ​ബ്, ഫ്രാ​ങ്കി​ൻ​സെ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ണ്ണി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ​ച്ച​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക തേ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വി​ല​യേ​റി​യ സി​ദ്ർ, സ​മ​ർ തേ​ൻ എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ണ്ണി​ന്റെ ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​ത​യും ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ച്ചും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും വി​ശാ​ല​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് പാ​സ്റ​ൽ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ര​ണം അ​വ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി വ​ള​രു​ക​യും ക​ഠി​ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ക​യും മ​ണ്ണ് സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsSaplings Distribution
    News Summary - 8000 saplings distributed in Dahira to help farmers
