By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​സ്ക​ത്ത്​: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന മൊ​ത്തം ആ​ളു​ക​ളി​ൽ 64 ശ​ത​മാ​ന​വും വി​ദേ​ശി​ക​ളെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. 13,84,833 വി​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ്​ ഒ​മാ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. 7,73,786 സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 72 ശ​ത​മാ​ന​വും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ്. 28 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ സ്വ​ദേ​ശി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം. അ​ൽ ഷ​ബീ​ബ പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഈ ​വി​വ​രം. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. മൊ​ത്തം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ 22.8 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്​ മാ​ത്ര​മേ (4,92,431) എ​ഴു​താ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും അ​റി​യു​ക​യു​ള്ളൂ. ഒ​രു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത 6,88,000 പേ​ർ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. 2021ൽ ​വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 21,58,619 പേ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. മൊ​ത്തം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ൽ 82 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ്. 17,73,744 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ്​​ത്രീ​ക​ൾ 3,58,545ഉം. ​സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രു​ടെ​യും എ​ണ്ണം 3,92,872 ആ​ണ്. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ത്​ 14,82,180ഉം ​ഗാ​ർ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2,83,567ഉം ​ആ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 3,51,231ഉം ​വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 41,641ഉം ​ആ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണം 89 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്​.

വിദേശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ കൂടുതൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ ഇ​ന്ത്യ

മ​സ്ക​ത്ത്​: രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും വ​ർ​ധ​ന. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ 1,44,000 വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ണ്ണ​വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ പു​ത്ത​നു​ണ​ർ​വ്​ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ തൊ​​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്​ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്; 57,000 പേ​ർ. 35,000 പേ​രു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ 34,000 ആ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 3,03,325 വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​താ​യാ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി വി​വ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്. 2021ൽ ​മാ​ത്രം 33,655 പേ​രാ​ണ്​ ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പോ​യ​ത്. Show Full Article

