ദോഫാറിൽ 60 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
ദോഫാർ: ഗതാഗതനിയമം ലംഘിച്ച സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 60 വാഹനങ്ങൾ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
റോഡുകളിൽ മനഃപൂർവം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മറ്റ് യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ഇടപെടൽ. റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന കർശന പരിശോധനാനടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ആർ.ഒ.പി വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇത്തരം അച്ചടക്കലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നടപടി ശക്തമാക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register