Madhyamam
    Oman
    Posted On
    22 Dec 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 12:10 PM IST

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ 60 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ 60 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    Listen to this Article

    ദോ​ഫാ​ർ: ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 60 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മ​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. റോ​ഡ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം അ​ച്ച​ട​ക്ക​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X