    date_range 3 Jan 2026 11:14 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 11:14 AM IST

    2025ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ 51,482 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു; 45,000 തൊ​ഴി​ൽ-​പ​രി​ശീ​ല​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, 114 ശ​ത​മാ​നം നേ​ട്ടം

    2025ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ 51,482 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു; 45,000 തൊ​ഴി​ൽ-​പ​രി​ശീ​ല​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, 114 ശ​ത​മാ​നം നേ​ട്ടം
    മ​സ്ക​ത്ത്: 2025-ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ 51,482 തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന 45,000 തൊ​ഴി​ൽ -പ​രി​ശീ​ല​ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 114 ശ​ത​മാ​നം നേ​ട്ട​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മി​ട​യി​ലെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    തൊ​ഴി​ൽ റീ​പ്ലേ​സ്മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, സു​സ്ഥി​ര തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ നി​യ​മ​ന​വും റീ​പ്ലേ​സ്മെ​ന്റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 11,206 തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന 10,000 അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 25,207 തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 24,000 ആ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം തൊ​ഴി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2,588 അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 12,481 അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ‘ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040’ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

