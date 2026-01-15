Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    15 Jan 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 9:37 AM IST

    4,350 യൂ​നി​റ്റ് നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    4,350 യൂ​നി​റ്റ് നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 4,350 യൂ​നി​റ്റ് നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഒ​രു വീ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് നി​രോ​ധി​ത പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും വി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ച​വ​യ്ക്കു​ന്ന പു​ക​യി​ല​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​യാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman Newsseizedbanned tobaccogulf news malayalam
    News Summary - 4,350 units of banned tobacco products seized
