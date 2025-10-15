Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 15 Oct 2025 7:05 PM IST
    ഒമാൻ ഖാബൂറയിൽ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് 42 പേർക്ക് പരിക്ക്

    മൂന്നുപേരുടെ നില ഗുരുതരം
    ഒമാൻ ഖാബൂറയിൽ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് 42 പേർക്ക് പരിക്ക്
    മസ്കത്ത്: വടക്കൻ ബാതിനയിലെ ഖാബൂറയിൽ ബുധനാഴ്ച രണ്ട് ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 42 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ മൂന്നുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. 10 പേർക്ക് സാരമായ പരിക്കും 29 പേർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കുമേറ്റിട്ടുണ്ട്.

    എമർജൻസി ആൻഡ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടീം ഉടൻ അപകടസ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ മെഡിക്കൽ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കിയതായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു.

    TAGS:injuredbus collisionAl KhaburahOmann News
    News Summary - 42 injured in bus collision in Khaburah, Oman
