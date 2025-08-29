മതമൂല്യങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധം; 347 ഉൽപന്നങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
മസ്കത്ത്: മതപരമായ മൂല്യങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമായ 300ല് പരം ഉൽപന്നങ്ങള് പിടിച്ചെടുത്ത് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവിഭാഗം (സി.പി.എ). സ്കൂളുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായതും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കുള്ളതുമായ 347 വസ്തുക്കളാണ് മസ്കത്ത് ഗവര്ണറേറ്റില് മാത്രം കണ്ടുകെട്ടിയത്.
തലയോട്ടിയുടെ അടയാളങ്ങളുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തവയില് പെടുന്നു.
ഉപഭോക്തൃനിയമങ്ങളും അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി. സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും സാധനങ്ങള് നീക്കുകയും ചെയ്തു. കമ്യൂണിറ്റി മൂല്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദേശീയ നിയമങ്ങളും സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിലും വ്യാപാരികള്ക്ക് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടാകണമെന്ന് ഉപഭോക്തൃസംരക്ഷണവിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
