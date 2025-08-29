Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​ത​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 10:34 AM IST

    മ​ത​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​രു​ദ്ധം; 347 ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ത​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​രു​ദ്ധം; 347 ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    വാ​ണി​ജ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​​േഭാ​ക്തൃ​സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി

    അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​ത​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ 300ല്‍ ​പ​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വി​ഭാ​ഗം (സി.​പി.​എ). സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള​തു​മാ​യ 347 വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ല്‍ മാ​ത്രം ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യ​ത്.

    ത​ല​യോ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​വ​യി​ല്‍ പെ​ടു​ന്നു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ന്റെ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​തി​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നീ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വി​ഭാ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsproductsReligiousgulfviolating
    News Summary - 347 products seized for violating religious values
    Similar News
    Next Story
    X