Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 11:35 AM IST

    ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കാ​ൻ ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ൽ 31 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക​ന്യ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ട് 11 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന് ന​ട​പ്പാ​ക്കും
    ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കാ​ൻ ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ൽ 31 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ
    ജ​ബ​ൽ ശം​സ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗ്രാ​ഫി​ക് ചി​ത്രം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ൽ ഹം​റ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ജ​ബ​ൽ ശം​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 31 മി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ലേ​റെ ചെ​ല​വി​ൽ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​കു​ന്നു. ടൂ​റി​സം, നി​ക്ഷേ​പ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ലെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ജ​ബ​ൽ ശം​സ് ഫ്ര​ണ്ട് (ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ക​ന്യ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ട്) 11 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​നാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. ര​ണ്ടു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി അ​റി​യി​ച്ചു. 145,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ഭൂ​മി ഒ​രു​ക്ക​ൽ, റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കും. കാ​ന്യ​നി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും​വി​ധ​ത്തി​ൽ 97 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ഗ്ലാ​സ് വാ​ക്ക് വേ​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ​പ്ര​ധാ​നം. മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ്ലൈ​ഡി​ങ് അ​നു​ഭ​വം പ​ക​രു​ന്ന മൗ​ണ്ട​ൻ സ്ലൈ​ഡ്, 500 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​ർ സൗ​ക​ര്യ​വു​മാ​യി ഓ​പ​ൺ എ​യ​ർ തി​യ​റ്റ​ർ, സി​പ്പ് ലൈ​ൻ, ഹാ​ങ്ങി​ങ് ബ്രി​ഡ്ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​സി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യും ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ർ​വ​ത ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ബ​ൽ ശം​സ് മു​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്കു​യ​രു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വ​ർ​ഷം​തോ​റും 1.26 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ വ​രു​മാ​ന​വും 309 നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 32 നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി ഏ​ക​ദേ​ശം 309 നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1.26 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 20.2 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡി​ൽ 172 വി​ള​ക്കു​കാ​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ജ​ബ​ൽ ശം​സി​നെ​യും സ​മീ​പ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് 32 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡ്. ഇ​തോ​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ​യും സൗ​ക​ര്യ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടും. റോ​ഡി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​മ്പ​ത് വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും. ഇ​ന്ധ​ന സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് യാ​ത്രാ​സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ക​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സൗ​ക​ര്യ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​രെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ൽ ഹം​റ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​നം, റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കാ​യി 11.5 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    31 million riyal development projects in Jebel Shams to boost tourism
