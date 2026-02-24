Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 11:56 AM IST

    ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്റെ ക​നി​വി​ൽ ദാ​ഹി​റ​യി​ൽ 30 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് മോ​ച​നം

    ഇ​ബ്രി: ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ട​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന 30 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​മാ​നി പൗ​രന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ മോ​ച​നം. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ത്താം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ൻ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഫാ​ക് കു​ർ​ബ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്റെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഇ​ത്ത​രം മോ​ച​ന ശ്ര​മം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പൗ​ര​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. 2012ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഫാ​ക് കു​ർ​ബ’ പ​ദ്ധ​തി ഒ​മാ​നി ലോ​യേ​ഴ്സ് അ​സോ​സ​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക്രി​മി​ന​ൽ അ​ല്ലാ​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​സു​ക​ളി​ൽ ത​ട​വി​ലാ​യ 8,198ല​ധി​കം പേ​രെ ഇ​തു​വ​രെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ‘ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​നും മ​റ്റൊ​രു അ​വ​സ​രം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യാ​ണ് ‘ഫാ​ക് കു​ർ​ബ’ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്

