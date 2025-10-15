Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:41 AM IST

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ 30 ദി​വ​സ​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ്

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ 30 ദി​വ​സ​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ്
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ റെ​യ്‌​സൂ​ത് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 30 ദി​വ​സ​ത്തെ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ഒ​മാ​ൻ എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബീ​അ് അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​ത​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം 1881 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ബീ​അ് അ​ധി​ക​ൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ പ​ട്ടി​ക ബീ​അ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വെ​ബ്​ൈ​സ​റ്റ്: https://www.beah.om/documents/d/guest/vehicles-record

    TAGS:Oman Newsdhofarabandoned vehiclesgulf news malayalam
    News Summary - 30-day notice to remove abandoned vehicles in Dhofar
