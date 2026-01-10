Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ഹ​മി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:33 PM IST

    സ​ഹ​മി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത 285.8 കി​ലോ മാം​സം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ഹ​മി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത 285.8 കി​ലോ മാം​സം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ​ഹം വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത 285.8 കി​ലോ മാം​സം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​ഹം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ​ഴ​കി​യ മാം​സം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ മാം​സ​വും ഉ​ട​ൻ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsseizedgulf news malayalam
    News Summary - 285.8 kg of unusable meat seized in Saham
    Similar News
    Next Story
    X