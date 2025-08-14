Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:01 AM IST

    27,428 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ; വ​കാ​ൻ വൗ

    പ​ച്ച​യി​ൽ പു​ത​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ന്ന​താ​ണ്
    wakan village
    വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്​: തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വ​കാ​ൻ വി​ല്ലേ​ജ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക മ​നം ക​വ​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ അ​വ​സാ​നം വ​രെ 27,428 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​മാ​നി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും നി​ന്നു​മാ​യി 24,093 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി​രു​ന്നു എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. വ​കാ​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന​യി​ലെ പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ൽ മു​ത​സിം നാ​സ​ർ അ​ൽ ഹി​ലാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും സീ​സ​ണ​ൽ പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​മാ​യ​തു​മാ​ണ്. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് സീ​സ​ൺ ജൂ​ൺ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ട്, തു​ട​ർ​ന്ന് ജൂ​ലൈ​യി​ൽ പീ​ച്ച്, അ​ത്തി​പ്പ​ഴം, മാ​ത​ള​നാ​ര​ങ്ങ, ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മു​ന്തി​രി എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​സീ​സ​ണ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ധാ​രാ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മേ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി തെ​ക്ക​ൻ​ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​ധാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ യോ​ഗം മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് വി​ളി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ജ​ല​വി​ത​ര​ണം, അ​തി​ഥി മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ൾ പോ​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, പ​ർ​വ​ത പാ​ത​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വാ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​​​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 32,000 വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ്​ 2023ൽ ​ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യ​ത്. സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 2000 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മം മ​സ്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 150 കി.​മീ അ​ക​ലെ​യാ​ണ്. മി​ത​മാ​യ വേ​ന​ൽ​കാ​ല​വും കു​റ​ഞ്ഞ ശൈ​ത്യ​കാ​ല താ​പ​നി​ല​യും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.

    മു​ന്തി​രി, മാ​ത​ള​നാ​ര​ങ്ങ, ഈ​ന്ത​പ്പ​ന, പൂ​ക്ക​ൾ, നാ​ട്ടു​വൈ​ദ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ർ​വ​ത സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ദി മി​സ്ത​ലി​ൽ സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 2000 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മം. ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്‍റെ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലാ​ണ് വ​കാ​ൻ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ന​ഖ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് വ​കാ​ൻ. വ​കാ​ന്​ പു​റ​മെ അ​ൽ ഖു​റ, അ​ൽ ഹ​ജ്ജാ​ർ, മി​സ്ഫ​ത്ത് അ​ൽ ഖു​റ, അ​ൽ ഷി​സ്, അ​ൽ അ​ഖ​ർ, ഹ​ദ്ദി​ഷ്, അ​ൽ ഖ​ദാ​ദ്, അ​ൽ ഖ​ദ്ര, അ​ർ​ദ് അ​ൽ ഷാ​വ, അ​ൽ മി​സ്ഫ​ത്ത്, അ​ൽ ദാ​ഹി​റ എ​ന്നീ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വാ​ദി മി​ത്ത​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ച്ച​യി​ൽ പു​ത​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ന്ന​താ​ണ്.

    ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ടും പീ​ച്ചും പൂ​ത്തു​ല​ഞ്ഞ്​ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ന​ഖ​ൽ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ദി മി​സ്റ്റ​ലി​ലെ വ​കാ​നി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളൊ​ഴു​കും. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ വ​ന്നെ​ത്താ​റു​ള്ള​ത്. ജ​നു​വ​രി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​വ ര​ണ്ടും പൂ​വി​ട്ട്​ തു​ട​ങ്ങും. പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​മാ​യ മേ​യ് പ​കു​തി മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് വ​കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യം.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ടും പീ​ച്ചും വ​ള​രു​ന്ന ചു​രു​ക്കം ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്​ വ​കാ​ൻ. ഈ ​പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​ന്ന​തി​ന്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​വും ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ര​ണ്ടും ഒ​ത്തി​ണ​ങ്ങി​യ പ്ര​​ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്. അ​ത്ത​രം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച വി​ള​വ് നേ​ടാ​നും അ​ത്​ വാ​ണി​ജ്യ​പ​ര​മാ​യി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൊ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ഉ​യ​ർ​ന്ന ഡി​മാ​ൻ​ഡ് കാ​ര​ണം ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ്​ ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ട്. രാ​സ​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ​ചേ​ർ​ക്കാ​തെ വ​ള​രു​ന്ന ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ട് വി​ള​ക​ൾ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട​താ​ണ് ഈ ​ചെ​റി​യ ഗ്രാ​മം.

    ഏ​പ്രി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ പാ​ക​മാ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ക. വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ഒ​രു മാ​സം മു​ത​ൽ ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം വ​രെ തു​ട​രും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ള​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സൂ​ഖ് ന​ഖി​ലും സ​മീ​പ​ത്തെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഇ​വ വി​ൽ​ക്കും. നി​ര​വ​ധി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. മി​ക്ക പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​മി​ത​മാ​ണ്. മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റം വ​ള​രെ ദു​ർ​ഘ​ടം പി​ടി​ച്ച​താ​ണ്​ അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഫോ​ർ വീ​ൽ ഡ്രൈ​വ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ന​ല്ല​ത്.

    സു​ൽ​ത്താ​ന്‍റെ പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​​ത്തോ​ടെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ൻ​നി​ര ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​​ലൊ​ന്നാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കം.അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണം, ടൂ​റി​സ​ത്തി​നും സാ​ഹ​സി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തു​ക.ഇ​തോ​ടെ വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ 2040 കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ക​സ​നം.

