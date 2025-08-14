27,428 സന്ദർശകർ; വകാൻ വൗtext_fields
മസ്കത്ത്: തെക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ വകാൻ വില്ലേജ് സന്ദർശക മനം കവരുന്നു. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ അവസാനം വരെ 27,428 സന്ദർശകരാണ് ഈ മനോഹര സ്ഥലത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഒമാനിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുമായി 24,093 സന്ദർശകരായിരുന്നു എത്തിയിരുന്നത്. വകാന്റെ സവിശേഷമായ പ്രകൃതിദത്തവും സാംസ്കാരികവുമായ ആകർഷണങ്ങളാണ് സഞ്ചാരികളെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് തെക്കൻ ബാത്തിനയിലെ പൈതൃക, ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡോ. അൽ മുതസിം നാസർ അൽ ഹിലാലി പറഞ്ഞു. വേനൽക്കാലത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കാൻ കാരണം ഗ്രാമത്തിലെ മിതമായ കാലാവസ്ഥയും സീസണൽ പഴങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് സമയമായതുമാണ്. വിളവെടുപ്പ് സീസൺ ജൂൺ തുടക്കത്തിൽ ആപ്രിക്കോട്ട്, തുടർന്ന് ജൂലൈയിൽ പീച്ച്, അത്തിപ്പഴം, മാതളനാരങ്ങ, ഒടുവിൽ ആഗസ്റ്റിൽ പ്രാദേശിക മുന്തിരി എന്നിവയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ സീസണൽ പരിപാടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഔദ്യോഗിക അവധി ദിവസങ്ങളിലും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ധാരാളം സന്ദർശകരെയാണ് എത്തിച്ചത്.
വകാൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് സഹായമേകുന്ന പ്രധാന സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി തെക്കൻബാത്തിന ഗവർണറുടെ ഓഫിസ് പ്രധാന കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. റോഡ് ഉൾപ്പടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ജലവിതരണം, അതിഥി മന്ദിരങ്ങൾ പോലുള്ള ടൂറിസം സംരംഭങ്ങൾ, പർവത പാതകളുടെ വികസനം എന്നിങ്ങനെ വാകാൻ ഗ്രാമം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നു.
വകാൻ ഗ്രാമത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 32,000 വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് 2023ൽ ഇവിടെയെത്തിയത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 2000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ, പടിഞ്ഞാറൻ ഹജർ പർവതനിരകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വകാൻ ഗ്രാമം മസ്കത്തിൽനിന്ന് 150 കി.മീ അകലെയാണ്. മിതമായ വേനൽകാലവും കുറഞ്ഞ ശൈത്യകാല താപനിലയും ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
മുന്തിരി, മാതളനാരങ്ങ, ഈന്തപ്പന, പൂക്കൾ, നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പർവത സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഗ്രാമത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാദി മിസ്തലിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്ന് 2000 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വകാൻ ഗ്രാമം. ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിന്റെ അതിർത്തിയിലാണ് വകാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും തെക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ നഖലിന്റെ ഭാഗമാണ് വകാൻ. വകാന് പുറമെ അൽ ഖുറ, അൽ ഹജ്ജാർ, മിസ്ഫത്ത് അൽ ഖുറ, അൽ ഷിസ്, അൽ അഖർ, ഹദ്ദിഷ്, അൽ ഖദാദ്, അൽ ഖദ്ര, അർദ് അൽ ഷാവ, അൽ മിസ്ഫത്ത്, അൽ ദാഹിറ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളാണ് വാദി മിത്തലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. പച്ചയിൽ പുതഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവരുന്നതാണ്.
ആപ്രിക്കോട്ടും പീച്ചും പൂത്തുലഞ്ഞ് സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ തെക്കൻ ബാത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ നഖൽ വിലായത്തിലെ വാദി മിസ്റ്റലിലെ വകാനിലേക്ക് സഞ്ചാരികളൊഴുകും. സ്വദേശികളും വിദേശികളുമടക്കം നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ് വന്നെത്താറുള്ളത്. ജനുവരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇവ രണ്ടും പൂവിട്ട് തുടങ്ങും. പഴങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലമായ മേയ് പകുതി മുതൽ ആഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെയാണ് വകാൻ സന്ദർശിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം.
സുൽത്താനേറ്റിലെ ആപ്രിക്കോട്ടും പീച്ചും വളരുന്ന ചുരുക്കം ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് വകാൻ. ഈ പഴങ്ങൾ നടുന്നതിന് ഉയർന്ന പ്രദേശവും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും ആവശ്യമാണ്. രണ്ടും ഒത്തിണങ്ങിയ പ്രദേശമാണിത്. അത്തരം കാലാവസ്ഥ കർഷകർക്ക് മികച്ച വിളവ് നേടാനും അത് വാണിജ്യപരമായി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനും സാധിക്കും. ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് കാരണം കർഷകർക്ക് മികച്ച വരുമാന മാർഗമാണ് ആപ്രിക്കോട്ട്. രാസപദാർഥങ്ങൾ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരുന്ന ആപ്രിക്കോട്ട് വിളകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് ഈ ചെറിയ ഗ്രാമം.
ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെയാണ് പാകമാകാൻ തുടങ്ങുക. വിളവെടുപ്പ് ഒരു മാസം മുതൽ ഒന്നരമാസം വരെ തുടരും. പ്രാദേശിക കർഷകർ തങ്ങളുടെ വിളകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂഖ് നഖിലും സമീപത്തെ മാർക്കറ്റുകളിലും ഇവ വിൽക്കും. നിരവധി സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെയെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. മിക്ക പ്രധാന റോഡുകളിലൂടെയും യാത്ര സുഗമമാണെങ്കിലും പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. മലയിലേക്കുള്ള കയറ്റം വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
സുൽത്താന്റെ പുതിയ നിർദേശത്തോടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുൻനിര ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാക്കാനാണ് ഒരുക്കം.അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ നവീകരണം, ടൂറിസത്തിനും സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയവയടക്കമുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ നടത്തുക.ഇതോടെ വർഷം മുഴുവനും വിനോദസഞ്ചാരികളെത്തുന്ന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള ഒമാന്റെ 2040 കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായാണ് ഈ വികസനം.
