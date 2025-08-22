Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:08 AM IST

    ഇബ്രിയിൽ 25 പുരാതന ശവകുടീരങ്ങൾ ക​ണ്ടെത്തി

    ഇബ്രിയിൽ 25 പുരാതന ശവകുടീരങ്ങൾ ക​ണ്ടെത്തി
    ഇ​ബ്രി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ബ്രി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ സാ​ബി​ഖി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​രാ​ത​ന​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ഉ​ത്ഖ​ന​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ ക​​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​ർ​വേ​യു​ടെ​യും ഉ​ത്ഖ​ന​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ബി.​സി മൂ​ന്നാം സ​ഹ​സ്രാ​ബ്ദം മു​ത​ലു​ള്ള 25 പു​രാ​വ​സ്തു ശ​വ​കു​ടീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പൈ​തൃ​ക ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ലെ പു​രാ​വ​സ്തു വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ വ​ലീ​ദ് ബി​ൻ അ​വാ​ദ് അ​ൽ ഗാ​ഫ്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ശ്മ​ശാ​ന അ​റ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​സ്ഥി​കൂ​ട ഘ​ട​ന​ക​ളും മ​ൺ​പാ​ത്ര അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​വ​യി​ൽ ചി​ല​ത് മെ​സൊ​പ്പൊ​ട്ടേ​മി​യ​യി​ലെ (ഇ​റാ​ഖ്) ജെം​ഡെ​റ്റ് നാ​സ​ർ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​താ​ണ്. വെ​ങ്ക​ല​യു​ഗ​ത്തി​ലെ ക​ല്ലും ഷെ​ല്ലു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച മു​ത്തു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഒ​മാ​നി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള പു​രാ​വ​സ്തു വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ​ഠ​ന​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

