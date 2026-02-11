Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 10:09 AM IST

    എ​സ്.​എം.​ഇ മേ​ഖ​ലയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ 24 ശതമാനം വളർച്ച

    514 വാ​യ്പ​ക​ളി​ലൂ​ടെ 44.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ എ​സ്‌.​എം.​ഇ​ക​ൾ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ൽ​കി
    എ​സ്.​എം.​ഇ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഹ​ലീ​മ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ സാ​രി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ ശ​ക്ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ (എ​സ്.​എം.​ഇ) മേ​ഖ​ല ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ എ​സ്‌.​എം.​ഇ​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ (ജി.​ഡി.​പി) 21.4 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചെ​റു​കി​ട ഇ​ട​ത്ത​രം സം​ര​ഭ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​യ റി​യാ​ദ അ​റി​യി​ച്ചു. എസ്‌.എം.ഇ മേഖലയിൽ മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ 24 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി

    റി​യാ​ദ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക മീ​ഡി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ന​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സൂ​ചി​ക​ക​ൾ, ഒ​മാ​നി​ലെ എ​സ്‌.​എം.​ഇ പ​രി​സ്ഥി​തി​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഹ​ലീ​മ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ സ​രീ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം 2026ലെ ​റി​യാ​ദ​യു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രൂ​പ​രേ​ഖ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. 514 വാ​യ്പ​ക​ളി​ലൂ​ടെ 44.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ എ​സ്‌.​എം.​ഇ​ക​ൾ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ 243 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് 19.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ ക്രൗ​ഡ്‌​ഫ​ണ്ടി​ങ് പി​ന്തു​ണ​യും ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ക്യൂ​ബേ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട ധ​ന​സ​ഹാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും 17,420 സം​രം​ഭ​ക​ർ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​മാ​ൻ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ ഫ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ 104 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് 16 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ക​ളി​ൽ എ​സ്‌.​എം.​ഇ​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ടെ​ൻ​ഡ​റു​ക​ളു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 23 ശ​ത​മാ​നം ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സ​പ്ലൈ ചെ​യി​നു​ക​ളി​ലെ മൊ​ത്ത ചെ​ല​വി​ന്റെ 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഷി​ക എ​സ്‌.​എം.​ഇ വ​രു​മാ​നം 2.1 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. റി​യാ​ദ​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ഡി​സം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ 1,30,359 എ​സ്‌.​എം.​ഇ​ക​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025ന്റെ ​ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ 58,388 സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് നേ​ടി. നി​ല​വി​ൽ 25,986 സ​ജീ​വ എ​ന്റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 1,92,714 ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. 2022 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ എ​സ്‌.​എം.​ഇ​ക​ളി​ലെ ഒ​മാ​നി തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 9.8 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും, അ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 24.1 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, റി​യാ​ദ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ 137 സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ൻ​ക്യൂ​ബേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യും ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​നം 30 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    24 percent growth in SME sector in three years
