Madhyamam
    Oman
    Posted On
    30 Aug 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    30 Aug 2025 12:13 PM IST

    24 ദശലക്ഷം റിയാലിന്റെ പദ്ധതികൾ; വാദി ബനി ഖാലിദിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറും

    Wadi Bani Khalid
    നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ദി ബ​നി ഖാ​ലി​ദ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വാ​ദി ബ​നി ഖാ​ലി​ദ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. റോ​ഡു​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് 24 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 13 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന വാ​ദി ബാ​നി ഖാ​ലി​ദ് അ​ഖ​ബ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​ത്.ഗ​താ​ഗ​ത, വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​നാ​ഖി​നെ മു​സാ​യി​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡ് 25 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ തു​റ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ത് സു​ഗ​മ​മാ​യ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    മ​കാ​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഏ​രി​യ​യി​ലെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ (2.65 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ), 4,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​മു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക കെ​ട്ടി​ടം (1.28 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ), ഖാ​ലി​ദി​യ പാ​ർ​ക്ക് (7,80,000 റി​യാ​ൽ), ഹ​വാ​ർ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ക​ഫേ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ. ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, മ​കാ​ൽ-​റ​ഹ്ബ​ത്ത് റോ​ഡ് (2.28 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ), അ​ൽ റാ​ക്കി-​ഇ​സ്മാ​യി​യ റോ​ഡ് (2.68 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ), അ​ൽ ഔ​ദ്-​തി​വി നി​യാ​ബ​ത്ത് റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര, ലി​ങ്ക് റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. 49 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലൈ​റ്റി​ങ് ജോ​ലി​ക​ളും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 6,00,000 ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വി​ൽ 806 വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ടൂ​റി​സ​ത്തെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ്ര​ധാ​ന്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വാ​ദി ബാ​നി ഖാ​ലി​ദ് വാ​ലി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജു​നൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. 45,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഖു​റൈ​ഷ ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല റീ​ചാ​ർ​ജ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് 2026ൽ ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കൃ​ഷി​ക്കും ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    Gulf NewsOman NewsprojectsWadi Bani Khalid
    News Summary - 24 million riyal projects; The face of Wadi Bani Khalid will change
